الأمير وليام يقدم للزبائن "برغر صديق للبيئة" من عربة متجولة جنوب لندن

شفق نيوز/ فاجأ وريث العرش البريطاني الأمير وليام، اليوم الاثنين، زبائن عربة تقديم برغر صديق للبيئة من داخل العربة، في جنوب لندن، تشجيعاً للفائزين بجائزة أطلقها العام الماضي لإيجاد حلول للمشكلات البيئية.

وظهر وريث العرش في مقطع مصور وهو يقدم شطائر برغر "إيرث شوت" لتسليط الضوء على أعمال الفائزين العام الماضي بجائزة "إيرث شوت" السنوية التي أطلقها للمساعدة في إيجاد حلول لكبرى المشكلات البيئية.

وقال الأمير في أثناء تقديمه البرغر لزبائن بدا عليهم الذهول: "سأحضر (البرغر) حالاً... صباح الخير على الجميع. إنه مطبوخ بشكل جيد وجاهز للاستلام".

وتعاون وليام مع مؤسسي قناة "سورتد فود" على يوتيوب التي تعرض تقييمات لأدوات المطبخ وتنشر وصفات الطعام، بهدف إبراز أعمال 3 فائزين سابقين بجائزة "إيرث شوت".