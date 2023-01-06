الأمير هاري يكشف عن فقدان عذريته بإذلال مع امرأة تكبره سناً

شفق نيوز / كشف الأمير هاري في مذكراته بعنوان "الاحتياطي" (Spare)، التي ستنشر خلال بضعة أيام، كيف فقد عذريته بعمر الـ17 عاما مع امرأة تكبره سنا بشكل مذل.

وكتب دوق ساسكس في الكتاب الذي سيطرح في الولايات المتحدة يوم 10 يناير: "لقد أحبت الخيول كثيرا، وعاملتني على نحو لا يختلف عن الفحل الصغير".

وبدا أن هاري (38 عاما)، ينظر إلى التجربة بشكل سلبي، حيث قال: "من بين العديد من الأشياء التي كانت خاطئة، لقد حدث ذلك في حقل عشبي خلف حانة مزدحمة".

وعلى الرغم من أنه لم يحدد المرأة بالاسم ولم يقل وقت حدوث تلك المداعبة القصيرة، فقد انتشرت الشائعات لسنوات بأنه فقد عذريته أمام إليزابيث هيرلي، التي تكبره بـ19 عاما عندما كان مراهقا.

لكن هيرلي (57 عاما) نفت بشدة هذه التكهنات في ديسمبر الماضي.

واشتهر هاري بارتباطه بتشيلسي ديفي (37 عاما)، من 2004 إلى 2011. كما كان مرتبطا بشكل رومانسي بالراحلة كارولين فلاك، وكاميلا رومستراند، وإيلي غولدنغ، قبل أن ينهي علاقاته العابرة بزواجه من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل في عام 2016.