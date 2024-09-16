الأمن المصري يعتقل "صوفيا لورين" في ناد ليلي

شفق نيوز/ ألقى الأمن المصري القبض على الراقصة الشهيرة و"التيكتوكر" المدعوة "صوفيا لورين" في أحد النوادي الليلية بالعجوزة في محافظة الجيزة.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، تم القبض على الراقصة بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية فيديوهات خليعة ومنافية للآداب العامة لها، تستعرض من خلالها أجزاء حساسة من جسدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتها أمام رجال المباحث، اعترفت "صوفيا لورين" بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال ذلك.