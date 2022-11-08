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الأمن المصري يستنفر بعد خلع سائحة ملابسها أمام أبو الهول

Category: منوعـات

Date: 2022-11-08T20:46:11+0000
الأمن المصري يستنفر بعد خلع سائحة ملابسها أمام أبو الهول

شفق نيوز/ كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية يوم الثلاثاء، تفاصيل تجرّد إحدى السائحات من ملابسها لالتقاط صورة أمام أبو الهول.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان، "يوم 7 نوفمبر الجاري، لاحظ أحد أفراد الأمن الإداري بمنطقة آثار أهرامات الجيزة تجرد إحدى السائحات من ملابسها لالتقاط بعض الصور لها أمام تمثال أبو الهول".

وأضافت أن الأمن قام بتوجيهها لارتداء ملابسها، حيث أكدوا لها أن التجرد من الملابس يُشكل مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد المصرية.

وأفادت الوزارة بأنه سمح للسائحة باستكمال زيارتها للمنطقة الأثرية بدون أي معوقات.

وناشدت وزارة السياحة والآثار جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب، بالمناطق الأثرية والمتاحف في مصر، الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لزيارة هذه الأماكن، حفاظا عليها وعلى سمعة مصر السياحية.

 

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