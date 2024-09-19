الأمن العراقي يغلق مجموعة على موقع "فيسبوك" ويعتقل مسؤوليها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، باعتقال عدد من المتهمين بإدارة احد گروبات التواصل الاجتماعي في موقع الفيسبوك بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة تابعة للأمن الوطني اوقفت 4 متهمين بإدارة گروب (مبيعات قضاء النصر الرسمي) والذي يضم قرابة 70 ألف مشترك، فضلا عن ايقاف الگروب بشكل رسمي بعد تدخل وزارة الاتصالات والأمن الوطني َلايقافه من قبل شركة الفيسبوك".

وبين المصدر، أن "أوامر الإيقاف جاءت بناء على أوامر قضائية ومطالبة اهالي القضاء الأجهزة الامنية، بعد نشر عدد من صور عوائل اهالي قضاء النصر فيه".

وكان عدد من من اهالي القضاء نظموا وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية طالبت بإيقاف الگروب رسميا من الجهات المختصة بعد الفضائح الاخيرة التي شهدها.