الأمم المتحدة: أكثر من ربع مليار امرأة لا يملكن حرية التصرف بأجسادهن

شفق نيوز/ كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الأربعاء، أن ملايين النساء حول العالم "محرومات" من حقهن في "حرية التصرف بأجسادهن" عندما يتعلق الأمر بممارسة "الجنس واستخدام وسائل منع الحمل" وطلب الرعاية الصحية، داعيًا الحكومات إلى احترام هذا الحق.

ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن ملايين النساء في جميع أنحاء العالم "يتعرضن للمنع من ممارسة حقهن في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أجسادهن، ويقع عدد كبير منهم أسيرات لأهداف سكانية".

وأوضح التقرير أن ما يقدر بنحو 257 مليون امرأة حول العالم لديهن رغبة لا تُلبى في استخدام وسائل منع الحمل الآمنة والموثوقة.

وقال صندوق الأمم المتحدة، إن البيانات الواردة من 68 دولة، تظهر أن 44% من النساء والفتيات المرتبطات بشريك حياة، لا يحق لهن اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن، "عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل وطلب الرعاية الصحية".

وجاء في التقرير أن نحو 24% من النساء والفتيات غير قادرات على قول "لا للجنس"، في حين أن 11% منهن غير قادرات على اتخاذ قرارات بشأن وسائل منع الحمل.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، في التقرير "العلاقة بين الاستقلالية الإنجابية والحياة الصحية هي حقيقة لا جدال فيها".

وأضافت "مرارًا وتكرارًا، نرى أنه يتم تحديد معدلات المواليد على أنها مشكلة – أو حل - مع القليل من الاعتراف بوكالة النساء".

وتوصل تقرير "حالة سكان العالم" الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن الحكومات تتبنى بصورة متزايدة سياسات تهدف إلى رفع معدلات الخصوبة، أو خفضها، أو الحفاظ عليها، على حساب حقوق المرأة.