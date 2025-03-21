الأمم المتحدة تكشف عن معدلات "غير مسبوقة" لذوبان الأنهار الجليدية

شفق نيوز/ كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، يوم الجمعة، عن معدلات "غير مسبوقة" لذوبان الأنهار الجليدية حول العالم، مؤكدة أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أكبر خسارة للكتلة الجليدية على الإطلاق.

وقال مدير خدمة مراقبة الأنهار الجليدية العالمية ومقرها سويسرا، مايكل زيمب، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن تسعة آلاف غيغاطن من الثلوج فُقدت من الأنهار الجليدية منذ العام 1975 تعادل تقريباً "كتلة جليدية بمساحة ألمانيا وبسمك 25 متراً"، وفقاً لوكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن يتسارع ذوبان الجليد بشكل كبير، من القطب الشمالي إلى جبال الألب ومن أمريكا الجنوبية إلى هضبة التبت، مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بفعل تغير المناخ الناجم عن حرق الوقود الأحفوري.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع منسوب مياه البحار وتناقص هذه المصادر المائية الرئيسية.

ويتزامن التقرير مع قمة "يونسكو" في باريس بمناسبة اليوم العالمي الأول للأنهار الجليدية، والذي سيدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لحماية الأنهار الجليدية حول العالم.

وقال زيمب إن خمسة من الأعوام الستة الماضية سجلت أكبر الخسائر، إذ فقدت الأنهار الجليدية 450 غيغاطن من كتلتها في عام 2024 وحده.

وأدى تسارع الذوبان إلى جعل الأنهار الجليدية الجبلية واحدة من أكبر العوامل المساهمة في ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يجعل الملايين عرضة لخطر الفيضانات الجارفة، فضلاً عن تدمير المجاري المائية التي يعتمد مليارات البشر عليها للزراعة والحصول على الطاقة الكهرومائية.