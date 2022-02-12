"الأمر بين أيدينا".. انتهاء "المرحلة الحادة" من كورونا هذا العام بشرط

شفق نيوز/ توقعت منظمة الصحة العالمية انتهاء "المرحلة الحادة" من كوفيد-19 هذا العام في حال توفر نسبة معينة باعداد الملقحين من سكان العالم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس إدهانوم غيبرييسوس، إن "المرحلة الحادة" من جائحة كوفيد-19 تنتهي خلال السنة الحالية في حال تلقيح 70 في المئة من سكان العالم.

وأوضح خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب أفريقيا "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 في المئة من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحدود يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز".

وأضاف أن "الأمر بين أيدينا (...) إنها مسألة اختيار".

وكان غيبرييسوس يزور مختبرات شركة "أفريجين" في مدينة كايبتاون والتي صنعت أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في أفريقيا، على أن يكون جاهزا للتجارب السريرية في نوفمبر. ويتوقع أن يبدأ العمل به العام 2024.

وأورد مدير منظمة الصحة أن "هذا اللقاح سيكون متكيفا في شكل أكبر مع الظروف التي يستخدم فيها، مع قيود تخزين أقل وسعر أدنى".

ويحظى مشروع "أفريجين" بدعم منظمة الصحة العالمية ومنصة كوفاكس الدولية لتسهيل الحصول على اللقاحات.

ولا تتجاوز نسبة من تلقوا اللقاح في أفريقيا 11 في المئة، وهي الأدنى في العالم. واعتبر فرع منظمة الصحة العالمية في أفريقيا أن على القارة السمراء أن "تضاعف ست مرات نسبة التلقيح" ضد كوفيد أملا ببلوغ نسبة السبعين في المئة المرجوة مع نهاية النصف الأول من العام 2022.