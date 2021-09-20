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الإمارات.. "خيط دم" بطول 3 كيلومترات يكشف غموض جريمة قتل رجل أعمال

Category: منوعـات

Date: 2021-09-20T06:28:52+0000
الإمارات.. "خيط دم" بطول 3 كيلومترات يكشف غموض جريمة قتل رجل أعمال

شفق نيوز/ تمكن خبراء مسرح الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي بالإمارات، من حل غموض جريمة "معقدة" بعد تتبع آثار خيط من الدماء على مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات.

وفي تفاصيل هذه العملية، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير إدارة مسرح الجريمة، العقيد مكي سلمان أحمد سلمان، قوله إن "خبراء مسرح الجريمة أسهموا في حل قضايا معقدة، من بينها جريمة قتل رجل أعمال آسيوي وزوجته داخل مجمع سكني، إذ نجحوا في التوصل إلى سلاح الجريمة، على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهوها".

وأضاف مفصلا: "فريق مسرح الجريمة المتخصص رصد آثار دماء على أحد جدران المنزل، ورجح أن تكون عائدة للمجرم، فتتبع الأثر حتى وصل إلى شارع داخل المجمع السكني، ثم انقطعت الآثار فجأة"، لافتا إلى أن "الفريق تابع البحث حتى عثر على آثار الدماء مجددا فتعقبها لمسافة كبيرة، على الرغم من ضعفها، إلى أن وصل إلى حاجز حديدي على شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم وجد نقاط دم على الحاجز. وواصل الفريق البحث إلى أن كوفئ على جهده بالعثور على سلاح الجريمة - سكين - على بعد خطوات من محطة موجودة على الطريق".

كما كشف العقيد مكي سلمان أن "فريق العمل حدد مصدر بيع السكين المستخدم في الجريمة، ومن خلاله تم تحديد هوية القاتل والقبض عليه في زمن قياسي"، حيث يشار إلى أن القاتل كان أحد العمال الذين ارتادوا الفيلا سابقا، وبعد شهور طويلة قرر استهدافها بالسرقة. وبعد دخوله إلى المكان استيقظ صاحب الفيلا، فقام هذا العامل بقتله هو وزوجته بسكين كان بحوزته، كما طعن إحدى ابنتيه أثناء هروبه.

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