الإمارات ترسل "راشد" إلى القمر

شفق نيوز / أطلقت الإمارات، يوم الأحد، "المستكشف راشد" إلى القمر، من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "المركبة الفضائية الموجودة على متن مركبة الهبوط ستأخذ بمجرد الإطلاق طريقاً منخفض الطاقة إلى القمر بدلاً من الاقتراب المباشر، ما يعني أن الهبوط سيستغرق حوالي 5 أشهر، ليصل إلى سطح القمر في نيسان/أبريل 2023".

وفي هذا الصدد، أوضح نائب الرئيس الإماراتي، محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة له على تويتر، عقب متابعته عملية الإطلاق، أن "بلاده بعد نجاح عملية الإطلاق تعد الرابعة عالمياً والأولى عربياً، في إرسال مهمات استكشاف إلى القمر".

وأضاف آل مكتوم، أن "المستكشف راشد هو جزء من برنامج فضائي طموح لدولة الإمارات، بدءاً بالمريخ مروراً بالقمر، ووصولاً إلى كوكب الزهرة".