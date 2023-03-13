الإمارات تحدد "فلكياً" غرة شهر رمضان وعدد ساعات الصيام

شفق نيوز/ حددت جمعية الإمارات للفلك موعد غرة شهر رمضان المبارك وشهر شوال "فلكياً"، وعدد ساعات الصيام بداية الشهر الفضيل وعددها في نهايته.

وتوقعت الجمعية أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا لمعظم الدول يوم الخميس 23 آذار الجاري، وسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شوال يوم الجمعة 21 نيسان المقبل، وعليه ستكون عدة الشهر الفضيل هذا العام 29 يوما.

وأشارت الجمعية أن ولادة هلال رمضان ستكون في الساعة 9:23 مساء الثلاثاء 21 آذار، بينما يكون غروب الهلال يوم الأربعاء في 22 آذار في الساعة 07:23 مساء حيث ستكون الرؤية ممكنة لهلال الشهر الفضيل.

وقال بيان الجمعية إن شهر رمضان المبارك يأتي في فصل الربيع حيث ستكون الأجواء بشكل عام معتدلة ليلا، وتكون خلاله موسم السرايات المعروفة بالأمطار الرعدية.

ولفتت الجمعية إلى أن ساعات الصيام ستكون في بداية الشهر نحو 13 ساعة وثلاثين دقيقة بينما تبلغ في نهاية الشهر الفضيل 14 ساعة و13 دقيقة.

وأكدت الجمعية أن التوقعات في تقريرها هي وفقا للحسابات الفلكية وأن دخول الشهر الفضيل رسميا يكون وفقا لإعلان اللجنة المكلفة لتحري الهلال.