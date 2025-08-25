الإمارات.. اكتشاف صليب عمره 1400 عام

شفق نيوز- متابعة

أعلن علماء الآثار في الإمارات، اكتشاف صليب مصنوع من الجبس يعود إلى نحو 1400 عام.

وقالت ماريا جاييفسكايا، عالمة آثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "لم يكن لدينا أي دليل ملموس سابقا على وجود مسيحيين هنا".

يذكر أنه في عام 1992 تم اكتشاف تسعة منازل صغيرة بها أفنية على جزيرة صير بني ياس، على بعد 170 كيلومترا جنوب غرب أبوظبي.

كما اكتشف علماء الآثار بالقرب منها كنيسة ودير يعودان إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين، ومع ذلك ظل من غير الواضح ما إذا كانت هذه المنازل جزءا من المستوطنة الديرية أم لا.

وعاد علماء الآثار هذا العام إلى جزيرة صير بني ياس لإجراء المزيد من الحفريات، حيث عثروا في فناء أحد المنازل على لوح من الجبس يحمل صليبا مسيحيا يبلغ طوله نحو 30 سنتيمترا ً .

وأوضحت ماريا جاييفسكايا: "لقد أثبتنا الآن أن هذه المنازل كانت جزءا من مستوطنة مسيحية".

يشار إلى أن المسيحية انتشرت في الخليج العربي بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين، قبل ظهور الإسلام في القرن السابع، وعاش المسلمون والمسيحيون معا على جزيرة صير بني ياس حتى اختفاء الدير في القرن الثامن.

من جانبه، قال هاجر حسن المينهالي، عالم آثار في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن "الحفريات الجديدة تساعد على فهم أفضل للروابط بين السكان المحليين والمناطق المحيطة".