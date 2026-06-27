الألمان يتأهبون لحرارة شديدة

شفق نيوز- متابعة

يتأهب الألمان لمواجهة حرارة شديدة، اليوم السبت، إذ من المتوقع أن تتحرك موجة حارة تسببت في ‌وفاة العشرات في أوروبا الغربية نحو الشرق، بعد أن تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية الألمانية للأرصاد الجوية أمس الجمعة إن درجات الحرارة بلغت مستوى جديدا عند 41.3 درجة مئوية بالقرب من مدينة ساربروكن القريبة من الحدود الفرنسية، مشيرا ‌إلى ⁠أن القراءة لا تزال أولية.

وشهدت كل من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا موجة حر قياسية في حزيران/ يونيو، ⁠ومن المحتمل أن يسجل النظام الجوي درجات أعلى في أثناء انتقاله عبر ألمانيا باتجاه بولندا.

وفي فرنسا، لقي العشرات من الصغار والكبار حتفهم خلال موجة الحر هذه. وأدت درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة ⁠مئوية إلى اضطراب حركة السكك الحديدية وعمليات توليد الكهرباء، ودفعت السلطات إلى فرض حظر على المشروبات الكحولية ⁠وإلى إغلاق المدارس وتأجيل أحداث في الهواء الطلق.

وفي مواجهة احتمال تعرض البنية التحتية ⁠لأضرار مثل تشقق الطرق وتمدد قضبان القطارات، سعت بعض مؤسسات الخدمات العامة الكبرى إلى تقليص حركة المرور.