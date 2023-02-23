الآلام المزمنة لأكثر من 3 أشهر تزيد من خطر الإصابة بالخرف

شفق نيوز/ كشفت دراسة حديثة أن الألم المزمن، كالتهاب المفاصل، أو السرطان، أو آلام الظهر، الذي يتواصل لأكثر من 3 أشهر، يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن مؤلف الدراسة هو تو ييهنغ وزملاؤه، وهو أستاذ علم النفس في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين.

وتوصل القائمون على الدراسة إلى أن خطر الإصابة بالخرف يرتفع مع زيادة عدد مواضع الألم في الجسم.

وحلل الباحثون المشاركون في الدراسة بيانات ما يزيد على 19 ألف شخص خضعوا لفحص الدماغ كجزء من البنك الحيوي البريطاني.

وشملت الدراسة أكثر من 500 ألف مشارك بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما.

وأظهرت الدراسة أنّ الأشخاص الذين يعانون من آلام في مواضع متعددة من الجسد كان أداؤهم أسوأ مقارنة بمن لا يعانون من الألم في سبع من 11 مهمة معرفية.

من جهة أخرى، ظهر أداء الأشخاص الذين يعانون من الألم في موضع واحد أسوأ في مهمة معرفية واحدة فقط، وهي القدرة على تذكر أداء مهمة ما في المستقبل.