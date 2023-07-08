الأكثر سخونة منذ 100 ألف عام.. علماء يحذرون: حرارة الأرض تسير نحو منطقة "مرعبة مجهولة"

شفق نيوز/ رصد علماء الطقس ارتفاعاً غير مسبوق في متوسط درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع بحيث جعلت العام الحالي 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق منذ نحو 100 ألف عام.

وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أن العالم ينفجر جراء السجلات المناخية بينما يدق العلماء ناقوس الخطر من احتمالية متزايدة بأن يكون 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، ويمكن أن تغير أزمة المناخ طقسنا بطرق لم يفهموها بعد.

ووفقاً للعلماء فإن "استثنائي"، "مرعب"، "منطقة مجهولة"، ليست سوى عدد قليل من الطرق التي يوصف بها الارتفاع الأخير في درجات الحرارة حول العالم.

حرارة غير مسبوقة

وهذا الأسبوع، ارتفع متوسط درجة الحرارة اليومية على كوكب الأرض إلى مستويات غير مسبوقة في السجلات الحديثة التي تحتفظ بها وكالتان للمناخ في الولايات المتحدة وأوروبا.

بينما تستند السجلات إلى بيانات تعود إلى منتصف القرن العشرين فقط، إلا أنها "شبه مؤكدة" بأنها الفترة الأكثر دفئًا التي شهدها الكوكب على مدار فترة زمنية أطول "ربما تعود إلى ما لا يقل عن 100 ألف عام"، وفقًا لجينفر فرانسيس، إحدى كبار العلماء في مركز وودويل لأبحاث المناخ.

وفي الشهر الماضي، شهد العالم أحر شهر حزيران/ يونيو على الإطلاق "بهامش كبير"، وفقًا لتقرير صادر عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكانت حرارة المحيط خارج المخططات، حيث وصلت درجات حرارة سطح الأرض الشهر الماضي إلى مستويات قياسية لشهر حزيران/ يونيو.

وشهدت أجزاء من شمال الأطلسي موجة حرارة بحرية "غير مسبوقة"، مع درجات حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية (9 درجات فهرنهايت) أسخن من المعتاد.

وفي القارة القطبية الجنوبية، حيث ترتفع درجات الحرارة أعلى بكثير من المتوسط لهذا الوقت من العام، انخفض الجليد البحري إلى مستويات قياسية منخفضة، والتي ربطها العلماء بالمياه الدافئة قبالة المحيطين الهندي والهادئ والأطلسي.

المنطقة المجهولة

وقال كارلو بونتمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لشبكة "CNN"، إن العالم "يسير في منطقة مجهولة"، مُضيفا: "لم نرَ شيئًا كهذا في حياتنا".

بينما يقول العلماء إن السجلات مقلقة، فإن معظمهم لم يتفاجأوا، على الرغم من الإحباط نتيجة تجاهل تحذيراتهم في الغالب لعقود.

وقالت جنيفر فرانسيس للشبكة الامريكية "هذا بالضبط ما كنا نتوقع رؤيته منذ فترة طويلة".

ما يشهده العالم هو تأثيرات الاحتباس الحراري مقترنة بظاهرة النينيو المناخية، التي أكدت وصولها رسميًا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يوم الأربعاء.

الاحتباس الحراري

الأمر يسري على النحو التالي: بينما يحرق العالم الوقود الأحفوري ويضخ التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ترتفع درجات الحرارة العالمية بشكل مطرد.

وهذا يؤدي إلى موجات حرارة أكثر شدة إلى جانب مجموعة من التأثيرات الأخرى، مثل الطقس الأكثر قسوة وذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستويات سطح البحر.

وعلى رأس اتجاهات الاحترار طويلة المدى هذه التقلبات المناخية الطبيعية، وأهمها النينيا، التي لها تأثير مُبرِد، وظاهرة النينيو، التي لها تأثير احتراري.

الظواهر المتطرفة

قالت فريدريك أوتو، كبيرة المحاضرين في علوم المناخ في معهد جرانثام لتغير المناخ والبيئة في المملكة المتحدة: "لذلك لدينا عالم دافئ بشكل طبيعي، بالإضافة إلى مؤشرات تغير المناخ التي تزداد سخونة".

في حين أن درجات الحرارة القياسية ربما كانت متوقعة، فقد فاجأ مستواها بعض العلماء.

وقال بونتمبو إن كون شهر حزيران/ يونيو الماضي أدفأ بنصف درجة مئوية من المعتاد في هذا الشهر يعتبر "أمر استثنائيًا" بالنسبة لسجل درجات الحرارة العالمية. عادةً ما يتم تجاوز هذه السجلات - وهي متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم طوال الشهر - بمقدار عُشر أو حتى جزء من مائة درجة.

وما يزال البعض الآخر يحدث على حين غرة بسبب طبيعة الظواهر الجوية المتطرفة.

"كنا نتوقع المزيد والمزيد من موجات الحر والفيضانات والجفاف حول العالم"، قال بيتر ستوت، زميل العلوم في إسناد المناخ في مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إن شدة بعض تلك الأحداث تثير الدهشة بعض الشيء.

وأضاف أن هناك "قلق متزايد من أن تغير المناخ ليس خطيًا تمامًا كما كنا نعتقد". يحاول العلماء معرفة ما إذا كانت أنماط الطقس نفسها قد تتغير، مما يجعل موجات الحرارة أكثر حدة مما تتنبأ به النماذج المناخية.

الاستعداد للعام الأكثر سخونة

في حين لا يمكن للعلماء أن يكونوا حاسمين بعد، يقول البعض إن هذا العام على الأقل في طريقه ليصبح الأكثر دفئًا على الإطلاق.

وفي أيار/ مايو الماضي، قّدر تحليل بيركلي إيرث أن احتمالات أن يكون عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق بنسبة 54%.

وقال روبرت رودي، العالم الرئيسي في بيركلي إيرث، إنه نظرًا لأن الشهر الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق، فإن هذه النسبة ستزداد.

وتابع إلى أي مدى ما يزال غير مؤكد، "لكن يبدو أنه من المرجح أن يكون عام 2023 عامًا قياسيا".

وقالت فريدريك أوتو: "إنه أمر محبط للغاية"، مضيفة "هذه الأرقام القياسية الحرارية ليست مثيرة للاهتمام. إنها تعني أن الناس والنظم البيئية يموتون، وأن الناس يفقدون مصادر رزقهم، وأن الأراضي الزراعية ستكون غير صالحة للاستعمال".

وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، اشتعلت حرارة تكساس والجنوب في موجة حر ثلاثية مع رطوبة شديدة جعلت درجات الحرارة أكثر سخونة وجعلت من الصعب على الأجساد تبريد نفسها. امتدت الحرارة إلى المكسيك، حيث قتلت درجات الحرارة القصوى 112 شخصًا على الأقل بين آذار/ مارس ونهاية حزيران/ يونيو.

وتكافح الصين مع درجات حرارة شديدة لأسابيع. شهدت بكين، التي تواجه واحدة من أكثر موجات الحرارة وحشية على الإطلاق، ارتفاعًا في درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) هذا الأسبوع.

وفي الهند، تعاني أجزاء من الشمال من درجات حرارة لا هوادة فيها، بينما تضرر ما يقرب من نصف مليون شخص في شمال شرق البلاد من الفيضانات الشديدة التي تسببت في انهيارات أرضية مدمرة أودت بحياة الناس.

وقالت فرانسيس: "كل هذه الأنواع من الأحداث المتطرفة تتوافق تمامًا مع ما نتوقع حدوثه في كثير من الأحيان بينما نستمر في تدفئة الكرة الأرضية".

وأضافت أنه مع اشتداد ظاهرة النينيو، من المحتمل أن نشهد طقسًا أكثر قسوة، ليس فقط في الصيف ولكن أيضًا في الشتاء، عندما يكون لظاهرة النينيو التأثير الأكبر على طقس نصف الكرة الشمالي.

وتابعت: "أود أن أقول اربطوا حزام الأمان".

تحذيرات لم يتم الالتفات إليها

بالنسبة لعلماء المناخ، هذه هي لحظة "لقد أخبرتك بذلك" التي لم يريدوها أبداً.

وقال ستوت: "لم يكن من الضروري أن يحدث هذا".

وعلى مدى عقود، ظل العلماء يحذرون مما قد يحدث لدرجات الحرارة العالمية إذا فشل العالم في التخلص من عادة الوقود الأحفوري وكبح التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب. أشار ستوت إلى أن التحذيرات ذهبت أدراج الرياح.

وأضاف أن رؤية تغير المناخ يتكشف أمامنا "أمر مرعب"، لأن "هذا سيستمر في التفاقم والأسوأ، وأكثر تطرفاً. لذا فإن ما نراه الآن هو مجرد مقدمة لما يمكن أن يحدث إذا لم تنجح الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات".

وقال أوتو إن الجانب المشرق الوحيد قد يكون أن السجلات تساعد في دق أجراس الإنذار وإقناع الناس بالضغط على القادة السياسيين للتحرك. مُعربًا عن أمله "أن يدرك المزيد من الناس أن هذا يحدث بالفعل، وأنه أمر خطير حقاً".