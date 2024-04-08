الإعلام الكويتية توقف مسلسل "زوجة واحدة لاتكفي" والعاملين فيه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، يوم الاثنين، "إيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي، عن المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت".

وجاء قرار الوزارة على خلفية حملات مكثفة في مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يتناول قصة تعدد الزوجات، بجانب قضايا مجتمعية أخرى.

وتركزت انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن "المسلسل يسيء للمجتمع الكويتي وتقاليده وقيمه المجتمعية"، مطالبين بإيقاف عرضه.

وقال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام الكويتية، لافي السبيعي، في بيان، الأحد، إن "دور وزارة الإعلام الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي... والارتقاء بالذوق العام".

ويجمع مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" عددا من الممثلين من الكويت ومصر، من أبرزهم الممثلة العراقية، هدى حسين، والممثل المصري ماجد المصري، والممثلة المصرية آيتن عامر.

وأضاف البيان "لن نسمح لمن يشارك في أعمال فنية خارج دولة الكويت فيها إساءة للمجتمع الكويتي، أن يقوم بتقديم أعمال فنية داخل الكويت".

ودعا البيان "صناع الأعمال الفنية داخل وخارج الكويت، للحرص على عدم المساس بقيم وثوابت المجتمع الكويتي، وأن لا تتضمن أعمالهم أي شكل من أشكال الإساءة للكويت وأهلها".