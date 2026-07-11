"الآش".. تتصدر موائد العراقيين في ذكرى مقتل الإمام السجاد  (صور)

شفق نيوز- بغداد

تحرص عائلات عراقية، في الخامس والعشرين من شهر محرم، الذي يوافق ذكرى مقتل الإمام علي بن الحسين زين العابدين (الإمام السجاد)، على إحياء المناسبة بإعداد وتوزيع أكلة "الآش"، في تقليد اجتماعي متوارث، لا سيما في مدن مثل بغداد والنجف.

وتقول أم أحمد (50 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، إنها اعتادت إعداد "الآش" التزاماً بهذا التقليد، الذي ارتبط بالإمام السجاد، مشيرة إلى أن الروايات المتداولة تتحدث عن توارث العراقيين إعداد هذا الحساء وتوزيعه "ثواباً" في هذه المناسبة، لارتباطه بالإمام الذي كان مريضاً خلال واقعة الطف.

من جانبها، أوضحت أم مصطفى، لوكالة شفق نيوز، أن "الآش" تُعد من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية، إذ تتكون من اللحم ومجموعة من البقوليات، بينها الحمص والرز والعدس والباقلاء والفاصوليا والماش واللوبياء، إلى جانب الشعيرية والخضروات الورقية مثل السلق والكراث والكزبرة.

وأضافت أن الروايات المتداولة تشير إلى أن الإمام السجاد كان مريضاً يوم عاشوراء، وأنه طلب "شوربة الآش" قبل معركة الطف، الأمر الذي أدى إلى ارتباطها بذكراه، لتتحول إلى عادة اجتماعية تُطهى بكميات كبيرة وتُوزع على الجيران والأقارب والأصدقاء.