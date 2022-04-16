الأزهر يهاجم عملاً رمضانياً "شوه صورة مشايخه"

شفق نيوز / هاجم مركز الفتوى التابع لـ"الأزهر الشريف"، يوم السبت، المسلسل المصري "فاتن أمل حربي"، محذرا من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتشويه صورة رجل الدين.

وجاء في بيان صادر عن الأزهر، أن "تعمد تقديم عالم الدين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمعة، معدوم المروءة، دنيء النفس، عَيِي اللسان -في بعض الأعمال الفنية- تنمر مستنكر، وتشويه مقصود مرفوض، لا ينال من العلماء بقدر ما ينال من منتقصيهم، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدين ورجاله".

وأضاف: "لا كهنة في الإسلام، ولم يدع أحد من الأئمة والفقهاء العِصمة لنفسة على مرِ العصور، بل كلهم بين ما رآه حقا وَفق أدوات العلم ومعايير التخصص على وجه الإيضاح لا الإلزام".

وأكد أن "نسب هذه الأوصاف الشائنة للعلماء تدليس، ووصاية، وخلط متعمد يهدف إلى تشويههم، وإسقاط مكانتهم ومقامهم، كما يهدف إلى تشويه مفاهيم الدين الحنيف وتفريغه من محتواه".

ونوه الأزهر، إلى أن "الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتحريف معانيها عما وضعت له عمدا، وعرض تفسيرات خاطئة لها على أنها صحيحة بهدف إثارة الجدل، جريمة كبرى بكل معايير الدين والعلم والمهنية، وتنكر صارخ للمسلّمات".