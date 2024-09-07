الأزهر يتخذ قراراً صارماً بحق أستاذ أفتى بجواز سرقة الكهرباء والغاز

شفق نيوز/ اتخذت إدارة جامع الأزهر في مصر قرارا صارما بحق أستاذ جامعي لديها أفتى بإباحة سرقة الكهرباء والغاز، بسبب "فساد الحكومة".

وأثار أستاذا جامعيا بكلية التربية قسم الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر تخصص العقيدة والفلسفة، يحمل اسم "الدكتور إمام رمضان إمام"، جدلا كبيرا في مصر بعد أن أفتى بإباحة سرقة الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والغاز.

واستند الأستاذ الجامعي في فتواه تلك إلى آيات قرآنية، وعلل قوله بأن ذلك يرجع إلى فساد الحكومة.

ونشر الدكتور رمضان على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قال فيه، " أنا أفتي على الملأ ومسؤول عنها أمام الله، من يستطيع سرقة الكهرباء والمياه والغاز، فليسرق، نحن نسرق من سرقونا". واستشهد في ذلك بآية من القرآن تقول "وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ"، وفقا لموقع "تلغراف مصر".

وكان الدكتور بجامعة الأزهر أفتى في مرات سابقة خلال الشهر الجاري بجواز سرقة الكهرباء والخدمات العامة كالغاز والمياه. معللا ذلك أيضا بأن الحكومة لا تنظر إلى المواطن، وتستخدم تلك الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونقل موقع "مصراوي" عن مسؤولين في مشيخة الأزهر المصرية قولهم، إن "جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز".

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأستاذ الجامعي إمام رمضان معروف بإثارة الجدل، حيث أجبر طالبين على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم، عام 2019 ما أثار جدلا كبيرا آنذاك.

ونهاية أغسطس/آب المنصرم، أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، بزيادة تصل إلى 50% من الأسعار الحالية، لافتة إلى أنها بدأت في تطبيق التسعيرة الجديدة منذ أيام.

وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر بوزارة الكهرباء، أنه تم تطبيق الزيادة الجديدة، منذ بداية أغسطس/أب المنصرم، ويتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر الحالي.

وجاء ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30%، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارا و200 مليون دولار تقريبا. وفقا لتقارير محلية.