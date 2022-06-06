الأرض تتلقى إشارة راديوية غامضة من مجرة تبعد 60 مليون سنة ضوئية

شفق نيوز/ كشف فريق من علماء الفلك، يوم الاثنين، عن تلقي إشارة راديو غامضة من مصدر مجهول خلال مراقبتهم لمجرة تبعد عن الأرض 60 مليون سنة ضوئية.

وذكر فريق العلماء في مقال نشر عبر موقع "arXiv"، أنهم تلقوا إشارة راديو قوية مجهولة المصدر، من مركز المجرة "NGC 2082" الحلزونية خلال الأعوام 2019 – 2021.

ووضع مكتشفو هذه الإشارة فرضيات حول مصدرها، من خلال مقارنتها مع إشارات راديو أخرى نعرفها.

وحاول الفريق المقارنة بين إشارة مجرد "NGC 2082" و"التدفق الراديوي السريع"، لكن تبين أن وميضها أخف.

يذكر أن "التدفق الراديوي السريع" هو عبارة عن ومضات غامضة قادرة على إطلاق كميات من الطاقة في بضعة أجزاء من الألف من الثانية، تضاهي الطاقة التي تطلقها الشمس في يوم واحد، لكن مصدرها ما يزال مجهولاً لغاية الآن.

وينتظر العلماء مزيدا من التحليلات والبيانات ليتمكنوا من تحديد هذا الوميض على وجه الدقة.