الأرض تبتلع امرأة في ماليزيا (فيديو)

شفق نيوز/ سقطت امرأة اليوم الجمعة، في حفرة كبيرة بعمق 8 أمتار في وسط مدينة كوالالمبور بعد انهيار رصيف كانت تمشي عليه، مما أدى إلى دفنها، حسبما قالت السلطات الماليزية.

ووقع الحادث في منطقة دانغ وانغي في العاصمة الماليزية، حيث قال قائد الشرطة المحلية سوليزم أفندي سليمان إنه بناءً على روايات شهود العيان، كانت المرأة تسير على الرصيف عندما انهارت الأرض فجأة تحتها.

قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في كوالالمبور، التي تلقت نداء استغاثة في وقت مبكر من يوم الجمعة، إن المرأة يُعتقد أنها مواطنة هندية. لكن سوليزم قال إنه لا يستطيع تأكيد هويتها، حيث لا تزال التحقيقات جارية.

وقام رجال إنقاذ بحصار جزء من المنطقة واستخدموا حفارا لإزالة الحطام في الحفرة، لكن لم تظهر أي علامة على الضحية حتى الآن. وأضاف أن "عمليات البحث ستستمر حتى العثور على الضحية"، ورفض التعليق عندما سئل عن الحالة المحتملة للمرأة أو سبب الحادث.