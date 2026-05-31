الأردن يغير مواعيد الدوام الرسمي بسبب كأس العالم

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الأحد، تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وجاء على حساب رئاسة الوزراء الأردنية في منصة "إكس": قرر رئيس الوزراء جعفر حسان، تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، حتى الساعة العاشرة صباحاً.

وبحسب القرار، تبدأ ساعات الدوام الرسمي خلال أيام السابع عشر، والثالث والعشرين، والثامن والعشرين من شهر حزيران/ يونيو المقبل في تمام الساعة 10 صباحاً، ويأتي القرار بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التاريخية في هذه البطولة.

ويلعب الأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والنمسا والجزائر ويخوض مباراته الأولى يوم 17 حزيران/ يونيو الجاري أمام النمسا.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس الموافق 11 حزيران/ يونيو 2026، وتختتم بالمباراة النهائية يوم الأحد الموافق 19 تموز/ يوليو 2026.