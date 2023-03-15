الإدانة الأولى من نوعها .. الحبس لرجل نزع الواقي الذكري "سراً" أثناء الممارسة مع شريكته

ادانت محكمة هولندية رجلا بتهمة "الانسلال/ التخفي" بعد أن نزع الواقي الذكري دون موافقة شريكته.

وقالت وسائل إعلام محلية إنها أول إدانة على الإطلاق لما يطلق عليه stealthing (التخفي) وهي جريمة مستحدثة، تعني إزالة أحد طرفي العلاقة الواقي بسرية، عندما يكون الطرف الآخر قد أعطى الموافقة على العلاقة شريطة استخدامه.

وكان الشاب الذي عرفَّته وسائل إعلام محلية باسم "خلدون" قد واعد امرأة في صيف 2021 واتفقا على ممارسة الجنس، شريطة ارتداء الواق الذكري لكنه نزعه سرا.

ويوم الثلاثاء، أمرت محكمة في روتردام بسجن الشاب البالغ 28 عاما ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة 1000 يورو لما تسببه من "إكراه" للضحية.

وقالت المحكمة في بيان إنه قيَّد "الحرية الشخصية للضحية وأساء إلى الثقة التي وضعتها فيه"، وعرضها لخطر الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيا.

وتعتبر تلك أول قضية "إزالة الواقي دون موافقة الطرف الآخر" في هولندا، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا المصطلح لايزال غير معروف على نطاق واسع، إلا أن التجربة ذاتها شائعة الحدوث.

وكانت محامية الحقوق المدنية، ألكسندرا برودسكي، التي دفعت بالمصطلح إلى الخطاب العام السائد وصفت الأمر بأنه "ملازم للاغتصاب" وانتهاك للاستقلالية الجسدية. ومع ذلك، لايزال الموضوع محل نقاشات بشأن كيفية تصنيفه قانونيا.