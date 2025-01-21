اليوم.. ظاهرة غريبة تحدث كل 20 عاماً لـ 6 كواكب

شفق نيوز/ كشفت عالمة الفلك الروسية ليودميلا كوشمان، يوم الثلاثاء، عن اصطفاف ستة كواكب على جانب واحد من الشمس.

وأوضحت أن الكواكب المشاركة في هذا الاصطفاف هي "الزهرة، زحل، المشتري، المريخ، نبتون، وأورانوس".

وقالت كوشمان إن كواكب الزهرة، زحل، المشتري، والمريخ ستكون أكثر سطوعًا ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، بينما سيحتاج الراصدون إلى استخدام التلسكوب لرؤية نبتون وأورانوس، مبينة أن هذه الكواكب ستقع في قطاع واسع نسبيًا من السماء، بزاوية تصل إلى 130 درجة.

كما تابعت: "لا يمكن تسمية هذا الحدث إلا بشكل مشروط بـاستعراض صغير للكواكب، لأنه في حالة الاصطفاف الحقيقي، ستكون الكواكب في قطاع ضيق من السماء (20-30 درجة)، وفي هذه الحالة، ثلاثة كواكب فقط من أصل ستة وهي (زحل، الزهرة، ونبتون)، ستكون ضمن هذا القطاع الضيق".

وأشارت كوشمان إلى أنه "في نهاية شهر كانون الثاني/يناير، سيكون بالإمكان رؤية كواكب الزهرة، زحل، ونبتون بعد غروب الشمس وحتى الساعة التاسعة مساءً، قبل أن تختفي خلف الأفق، كما يمكن رؤية أورانوس في السماء حتى الساعة 03:00 بتوقيت موسكو، بينما سيظل المشتري والمريخ ساطعين طوال الليل".

وأضافت أنه في شهر فبراير، سينضم كوكب عطارد إلى هذه المجموعة، ليصبح عدد الكواكب المصطفة على جانب واحد من الشمس سبعة كواكب.

ووفقًا لكوشمان، تحدث الاستعراضات الكوكبية الصغيرة كل 20 عاماً تقريباً، بينما تكون الاستعراضات الكوكبية الكبيرة.