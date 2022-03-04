اليوم.. صاروخ مجهول الهوية سينفجر على القمر

شفق نيوز/ يتّجه صاروخ مجهول الهوية، إلى الاصطدام بالجانب المظلم من القمر، اليوم، ما يعني أن التلسكوبات الأرضية لن تستطيع رؤيته.

لكن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تعهّدت بالبحث عن الحفرة الناتجة عن الحادث، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو شهوراً.

وبحسب وكالة "ا ف ب" ان الصاروخ قد نُسب أولاً إلى شركة «سبايس إكس» الأميركية، المملوكة من إيلون ماسك. بعد أن أعلن عالم الفلكي، بيل غراي، مبتكر برنامج يسمح بحساب مسارات الكويكبات وأجسام أخرى، أن الحطام الفضائيّ المتوقع تحطّمه في 4 آذار (اليوم) كان جزءاً من صاروخ تابع للشركة الأميركية. لكنه تراجع عن ذلك الإعلان مُقرّاً بأنه أخطأ، وقال إن الحطام الفضائي هو جزء من صاروخ صيني أُطلق في عام 2014.

لكنّ الصين نفت أن تكون قطعة الصاروخ تابعة لها، وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنّ الصاروخ (الذي أُطلق في 2014) "دخل الغلاف الجويّ للأرض مجدداً من دون تشكيل أي خطر واحترق تماماً".