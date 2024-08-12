اليوم.. الأرض تتأثر بعاصفة مغناطيسية قوية تتسبب بخلل في الملاحة والاتصالات

شفق نيوز/ قال معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو، إن الأرض ستتأثر بعاصفة مغناطيسية قوية اليوم الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن المعهد:"رصد العلماء في معهدنا اضطرابا في المجال المغناطيسي للأرض، ووصلت شدة العاصفة المغناطيسية التي تؤثر على كوكبنا إلى المستوى القوي G3".

وأضاف البيان:"العاصفة من هذا المستوى قد تتسبب بحدوث مشكلات في أنظمة الطاقة على الأرض، ومن المحتمل حدوث انقطاعات في عمل أنظمة الملاحة التي تعتمد على الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات اللاسلكية ذات الترددات العالية، وفي مناطق خطوط العرض الوسطى وبعض مناطق الأرض سيكون من الممكن مراقبة ظاهرة الشفق القطبي".

وكان معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قد أشار في وقت سابق أيضا إلى أن الأرض ستتأثر بعاصفة مغناطيسية، يبدأ تأثيرها في 9 أغسطس بعد الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، وسينتهي في 11 أغسطس، وستكون العاصفة من المستوى المتوسط G2.

والعواصف المغناطيسية التي تضرب الأرض أحيانا تتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.