اليابان على موعد مع اختبار صاروخها الفضائي الثقيل

شفق نيوز/ أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) عن الموعد الذي ستنفذ فيه عملية إطلاق صاروخ "H3" الفضائي الثقيل.

وحول الموضوع قال رئيس الوكالة:"بعد المحاولة الفاشلة التي جرت في مارس / آذار الماضي، نتوقع أن الإطلاق التالي لصاروح H3 سيتم في السنة المالية المقبلة أي ما بين (أبريل 2024 ومارس 2025)".

وأضاف: " لقد حققنا تقدما كبيرا فيما يتعلق بالموثوقية بالنسبة لهذا الصاروخ، لقد قررنا إطلاقه خلال فترة السنة المالية المقبلة، هذا القرار اتخذ بناء على نتائج الاختبارات الإضافية التي أجريناها على أنظمة الاحتراق للمحرك الأساسي للصاروخ".

وبدأ تطوير صواريخ "H3" عام 2013 بالتعاون في ما بين Mitsubishi Heavy Industries و JAXA، وكان من المقرر أن يطلق أول صاروخ من هذا النوع عام 2020، لكن العملية أجّلت بسبب اكتشاف اهتزازات في المحرك الرئيسي للصاروخ حينها.

وفي 7 مارس / آذار الماضي نفذت JAXA أول إطلاق لصاروخ "H3" من مركز "تانيغاشيما" للفضاء في محافظة كاغوشيما، لكن العملية أوقفت بعد دقائق من تحليقه بسبب عدم عمل محركات المرحلة الثانية فيه، وتم إسقاط الصاروخ في البحر شرق الفلبين.

المصدر: تاس - RT