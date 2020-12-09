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اليابان تسعى لزيادة الولادات باستخدام الذكاء الاصطناعي

Category: منوعـات

Date: 2020-12-09T19:36:30+0000
اليابان تسعى لزيادة الولادات باستخدام الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ قررت السلطات اليابانية استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مكافحة معدلات الإنجاب المنخفضة في البلاد، وزيادة الولادات.

ووفقا لـ "بي بي سي"، سيستخدم الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات اختيار الشريك التي من شأنها أن تساعد اليابانيين في تكوين الأسرة.

واعتبارا من العام المقبل ستقدم الحكومة للسلطات الإقليمية التي تدعم مثل هذه البرامج، مساعدات مالية ومن المقرر تخصيص  ملياري ين ياباني (19 مليون دولار) لهذه الأغراض.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان من 128 مليون نسمة إلى 53 مليونا بحلول نهاية القرن نظرا لانخفاض معدل الولادات.

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