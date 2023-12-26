اليابان تخطط لإرسال رواد فضاء إلى القمر العقد الحالي

شفق نيوز/ تخطط الحكومة اليابانية أن ترسل في النصف الثاني من العقد الحالي رائداً إلى القمر، وذلك في إطار برنامج "أرتميس" الأمريكي القمري الذي انضمت إليه اليابان.

ويتوقع أن توقع واشنطن وطوكيو قريباً اتفاقية بهذا الشأن، ومع ذلك فإن السلطات اليابانية تدرس إمكانية إرسال رائد ياباني آخر إلى القمر في وقت لاحق.

وستبحث هذه المسألة كذلك، حسب صحيفة Yomiuri" اليابانية، في المحادثات الأمريكية اليابانية.

ويذكر أن وكالة "ناسا" أعلنت في ربيع عام 2019 برنامج "أرتميس" الخاص بهبوط رواد الفضاء على القمر، والذي يضم 3 مراحل، حيث تطلق أولا مركبة "أوريون" غير المأهولة التي ستقوم ببضع دورات حول القمر وتعود إلى الأرض، ثم تدور حول القمر عام 2024 مركبة "أوريون" المأهولة. وتعوّل "ناسا" عام 2025 على إيصال رواد الفضاء إلى القمر، ثم إرسالهم إلى المريخ في منتصف 2030.

بينما أعلنت "ناسا" مؤخرا أن إرسال رواد الفضاء إلى القمر عام 2025 أمر غير واقعي. واستبعدت تحقيق المرحلة الثالثة للبرنامج في الموعد المذكور.

جدير بالذكر أن طوكيو قررت عام 2019 الانضمام إلى البرنامج القمري الأمريكي حيث وقعت وزارة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية مع وكالة "ناسا" الأمريكية اتفاقية تعاون في مجال استصلاح القمر. ويقصد بذلك توريد المعدات العلمية اللازمة لتحقيق المشروع، وتبادل المعلومات عن سطح القمر والتصنيع المشترك للروفر القمري، وكذلك الإرسال المحتمل لرواد الفضاء اليابانيين إلى القمر.