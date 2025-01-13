اليابان تخطط لاعتراض الصواريخ فرط الصوتية من الفضاء

شفق نيوز/ تعتزم وزارة الدفاع اليابانية، استخدام مركبات فضائية غير مأهولة من نوع "HTV-X" مصممة لنقل البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية لاختبار المعدات اللازمة لرصد إطلاق الصواريخ فرط الصوتية.

وتشير صحيفة "Nikkei" اليابانية إلى أنه من المتوقع أيضاً استخدام هذه المركبات في برنامج إنشاء قاعدة دائمة في مدار حول القمر.ووفقاً للصحيفة، من المقرر إطلاق أول مركبة شحن غير مأهولة من نوع "HTV-X"، إلى المحطة الفضائية الدولية قبل آذار/ مارس 2026.

وبعد تسليم البضائع إلى المحطة، ستواصل المركبة الدوران حول الأرض لمدة عام تقريباً، لاختبار معدات الأشعة تحت الحمراء المثبتة عليها لتسجيل عمليات إطلاق ورحلات الصواريخ فرط الصوتية.

وتشير الصحيفة، إلى أنه بعد ذلك سوف تستخدم هذه المستشعرات في تجهيز أقمار التجسس التي تصنع حالياً في اليابان بالتعاون مع الولايات المتحدة، لأن أنظمة التتبع والاعتراض الحالية غير قادرة على اعتراض الصواريخ الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى كونها سريعة للغاية، يمكنها الطيران على ارتفاع منخفض للغاية ولفترات طويلة، وتغير مسارها وارتفاعها بصورة فجائية.

وبحسب الصحيفة، تعمل الولايات المتحدة حالياً على إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية للعمل في مدار منخفض مصممة خصيصاً لمكافحة الصواريخ فرط الصوتية، ولتحقيق هذا الهدف خصص مبلغ 1.3 مليار دولار.