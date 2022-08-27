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اليابان تحدد موعد استخدام الكتب المدرسية "الرقمية"

Category: منوعـات

Date: 2022-08-27T05:11:25+0000
اليابان تحدد موعد استخدام الكتب المدرسية "الرقمية"

شفق نيوز/ تخطط وزارة التعليم اليابانية لبدء الاستخدام الكامل للكتب المدرسية الرقمية اعتبارًا من السنة المالية 2024، أولاً لفصول اللغة الإنجليزية لطلاب المدارس الابتدائية في الصفين الخامس والسادس وطلاب المدارس الإعدادية.

وسيتم أيضًا استخدام الكتب المدرسية الرقمية بالكامل في فصول الرياضيات، اعتبارًا من السنة المالية 2025 على أقرب تقدير. سيتم استخدامها مع الكتب المدرسية الورقية لتجنب الالتباس في الفصول في الوقت الحالي، بحسب وكالة "جيجي برس".

وقدمت الوزارة، أول أمس الخميس، تقريراً مؤقتاً حول استخدام الكتب المدرسية الرقمية إلى مجموعة عمل تابعة للمجلس المركزي للتعليم، وهي لجنة استشارية لوزير التعليم، وحصلت على موافقة واسعة.

وبالنسبة للغة الإنجليزية، من المتوقع أن تكون الكتب المدرسية الرقمية ذات وظائف تحويل النص إلى كلام فعالة في تعلم كيفية نطق الكلمات وتحسين مهارات الاستماع، وبالنسبة للرياضيات، من المتوقع أن تسهل هذه الكتب المدرسية على الطلاب عرض الرسوم البيانية والمخططات.

ولم تقرر الوزارة  بعد متى سيبدأ استخدام الكتب المدرسية الرقمية لمواد دراسية أخرى.

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