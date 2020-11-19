الى مربي القطط..تطبيق جديد "مياو توك" يترجم مواء قطتك

شفق نيوز/ صمم باحثون تطبيقًا جديدًا فريداً من نوعه يمكنه ترجمة صوت القطط (المواء) إلى اللغة الإنجليزية، أطلقوا عليه اسم (MeowTalk).

وقال مصممو التطبيق إنه يمكنه تحديد وترجمة 13 معنى، بما في ذلك ”أطعمني“، ”اتركني وشأني“ و“أنا في حالة حب“، مع خطط لتوسيع المفردات لاحقًا.

وعبر مصمم التطبيق المهندس، خافيير سانشيز، الذي عمل كمساعد صوت في شركة ”أمازون“ لتطوير المساعد الذكي ”أليكسا“، عن أمله في تطوير طوق ذكي يمكنه ترجمة الأصوات على الفور إلى كلام بشري.

وقال إن هذا التطبيق مهم للغاية مع فرض التباعد الاجتماعي الذي يمكن أن يجعل الأشخاص محاصرين في المنزل مع القطط، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يجعل التواصل مع القطط أسهل وفهم نيتها وبناء اتصال مهم للغاية.

وأصبح التطبيق متاحًا بالفعل على متجر ”جوجل بلاي“ ومتجر تطبيقات ”أبل“، إلا أنه ما زال يخضع للتجربة ومن المقرر أن يتضمن تغييرات في المستقبل.

وانقسم متخصصو سلوكيات القطط حول التطبيق، فقد حذر البعض من أن عدم الدقة يمكن أن يعطي المالكين انطباعًا خاطئًا، فيما قالت أنيتا كيلسي، مؤلفة كتاب ”Let’s Talk About Cats“ إن التطبيق ممتع ولا ضرر في الاستمتاع بالقطط.