الولايات المتحدة.. شكاوى ضد شعار (أكس) المضيء تزيله من مكانه

شفق نيوز/ أُزيل شعار (أكس) المضيء العملاق من أعلى برج شاهق في سان فرانسيسكو يوجد فيه المقر الرئيسي لشركة أكس لتطبيقات التراسل المملوكة للملياردير، إيلون ماسك، والمعروفة سابقا باسم تويتر.

ووفقا لوكالة "رويترز" سجلت إدارة المباني بالمدينة 24 شكوى تتعلق بالشعار الكبير الذي وضع، يوم الجمعة، فوق سطح مقر الشركة بوسط مدينة سان فرانسيسكو وأثار استياء الجيران الذين شكوا من الأضواء المزعجة بالنسبة لهم.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب منشور كتبه ماسك الذي استحوذ على الشركة، في تشرين الأول/ أكتوبر، مقابل 44 مليار دولار وأعلن فيه أن مقر الشركة التي تحول اسمها مؤخراً إلى (أكس) سيبقى في سان فرانسيسكو رغم "دوامة الموت، إذ غادرت الشركة تلو الأخرى (المدينة) أو تغادرها".

وكتب ماسك "سان فرانسيسكو الجميلة.. رغم أن الآخرين يتخلون عنك .. سنبقى أصدقاء لك على الدوام".

لكن شعار أكس العملاق لم يبق كثيرا في مكانه.

وقال متحدث باسم إدارة التفتيش على المباني في المدينة عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، "هذا الصباح، لاحظ مفتشو المبنى أن الشعار يجري تفكيكه"، مضيفاً "سيجري تقدير رسوم على مالك العقار لقيامه بتركيب شعار مضيء غير مصرح به".

وكان سكان محليون سجلوا، مطلع الأسبوع، مقطع فيديو يصور الشعار العملاق المضيء والمتوهج، وانتقد بعضهم الأضواء المزعجة الصادرة منه.