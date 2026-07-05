11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026
  • جدول المباريات

    • الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً لأكبر عرض ألعاب نارية في التاريخ (فيديو)

    الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً لأكبر عرض ألعاب نارية في التاريخ (فيديو)
    2026-07-05T07:50:11+00:00

    شفق نيوز– نيويورك

    سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً بإقامة أكبر عرض للألعاب النارية في تاريخها، وذلك خلال احتفالات الذكرى الـ250 للاستقلال، بإطلاق نحو 850 ألف قذيفة نارية، مقارنة بنحو 20 ألف قذيفة في احتفالات العام الماضي بواشنطن.

    واستمر العرض نحو 40 دقيقة، وأضاء سماء العاصمة واشنطن إلى جانب مناطق أخرى، بينها نيويورك، عبر إطلاق الألعاب النارية من مواقع متعددة.

    وشهد الاحتفال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، إلى جانب عدد من الضيوف في ساحة ناشونال مول.

    ويعد العرض الأكبر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، وفق الأرقام المعلنة خلال احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.

    الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً لأكبر عرض ألعاب نارية في التاريخ (فيديو)

    فيديو 1

    أخبار ذات صلة arrow right header.svg

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon