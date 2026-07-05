الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً لأكبر عرض ألعاب نارية في التاريخ (فيديو)

شفق نيوز– نيويورك

سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً بإقامة أكبر عرض للألعاب النارية في تاريخها، وذلك خلال احتفالات الذكرى الـ250 للاستقلال، بإطلاق نحو 850 ألف قذيفة نارية، مقارنة بنحو 20 ألف قذيفة في احتفالات العام الماضي بواشنطن.

واستمر العرض نحو 40 دقيقة، وأضاء سماء العاصمة واشنطن إلى جانب مناطق أخرى، بينها نيويورك، عبر إطلاق الألعاب النارية من مواقع متعددة.

وشهد الاحتفال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، إلى جانب عدد من الضيوف في ساحة ناشونال مول.

ويعد العرض الأكبر من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، وفق الأرقام المعلنة خلال احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.