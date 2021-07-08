الوسط الملكي البريطاني يدفع بطلاق زوجة بسبب أصلها الكوردي

شفق نيوز/ فرّق الطلاق بين المكسيكية هنا جاف الكوردية الأصل، واللورد البريطاني هنري روبر-كرزون، بعد زواج صمد 18 شهراً فقط، لسبب كشفت عنه الزوجة، بقولها لمجلة "Quién" المكسيكية، إن الوسط الملكي والأرستقراطي البريطاني، رفضها بسبب أصلها الكوردي.

الزوجة المطلقة، هي المكسيكية هنا جاف المولودة قبل 34 عاماً في مدينة «سانت دييغو» بولاية كاليفورنيا، والحاصلة من جامعتها على بكالوريوس بالآداب وعلم النفس، والتي اشتهرت في المكسيك التي نشأت فيها، كشخصية تلفزيونية وسياسية ومحاضرة ومؤلفة وناشطة، بحسب محطة العربية.

وذكرت أن هنا ابنة رجل الأعمال الكوردي داوود جاف من زوجته المكسيكية ليليا لورا، إضافة الى ما اكتسبته من شهرة عن دور بطولة قامت به في مسلسل تلفزيوني أميركي، عرضه «نتفليكس» في 2018 باسم Made in Mexico.

أما زوجها البالغ 34 أيضا، فهو اللورد هنري روبر-كرزون ابن خال الأميرتين يوجيني وبياتريس، حفيدتي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية من ابنها الأمير أندرو، أي أنه ابن شقيق سارة فيرغسون "دوقة يورك" وطليقة الأمير، وهو يحمل لقب «البارون 22 لـ Teynham" إشارة للبلدة الواقعة بمقاطعة Kent البريطانية، كما يحمل لقب «أرستقراط» ويملك إحدى أكبر شركات المفروشات، وموعود بوراثة 1500 هكتار من أراضي مقاطعة Hampshire الغنية في جنوب إنكلترا بمنتجعاتها السياحية ومنشآتها البتروكيماوية، مع ذلك اقتصر حفل الزفاف على أفراد العائلتين والمقربين فقط.

وفي المقابلة، المنشورة بالعدد الأخير من المجلة المكسيكية، قالت هنا جاف المديرة لجمعية خيرية تحمل اسمها، عن فيديو لزفافها، إنها قررت وضع حد لهذا الزواج "لأني تعرضت لتمييز ومضايقات عنصرية بسبب أصلي، وواجهت سلسلة حلقات من العنف، مع تهديدات بالقتل".