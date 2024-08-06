الهولندي هوغربيتس: يمكن التنبؤ بالزلازل قبل 9 أيام من حدوثها (صور)

شفق نيوز/ عاد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، ليثير الجدل مجدداً حول إمكانية التنبؤ بحدوث الزلازل قبل أيام من حصولها، مقدماً معطيات علمية تدعم نظريته.

واستعرض هوغربيتس في قناة على تطبيق "تيلغرام"، أطلقها لهذا الغرض، عدداً من الصور وادعى أنها تؤيد وتثبت اكتشافه، وقدم مثالاً على ذلك ظاهرة الشذوذ المناخي في طبقات الجو فوق دولة المغرب قبل تسة أيام من حدوث زلزال المغرب في العام 2023، بحسب موقع "روسيا اليوم عربية".

وشدد الراصد الهولندي على أن الزلازل التي سجلت تسبقها هذه الظاهرة بمعدل يتراوح بين ثمانية إلى تسعة أيام.

وقال إن زلزالاً معتدل الشدة 5.4 درجة ضرب في تشياباس بالمكسيك يوم أمس وسبق ذلك يوم 28 تموز/ يوليو الماضي شذوذاً جوياً أي قبل ثمانية أيام على "الكارثة"، كما لوحظت بعض الزيادة في النشاط الزلزالي في أمريكا الوسطى.

بينما وقع زلزال متوسط الشدة 5.5 درجة على سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي هذا الصباح في أعقاب شذوذ جوي تم رصده في 27 و31 تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف "ضرب زلزال ملحوظ بقوة 5.0 درجة في جنوب إيطاليا وقد جاء في أعقاب شذوذ جوي تم رصده في 24 تموز/ يوليو الماضي".

وتابع هوغربيتس "قبل بضعة أيام، تم نشر مخطط تقلبات يحدد المنطقة الواقعة غرب البرتغال، وهو تقريبي. أعتقد أن إسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا أيضا في حالة تأهب إضافية".