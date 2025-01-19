الهند.. موظفون يدفعون طائرة عملاقة بـ "أيديهم" في مشهد غريب

شفق نيوز/ تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه موظفون في مطار بولاية غوجارات غربي الهند وهم يدفعون طائرة عملاقة إلى الخلف.

وبحسب وسائل الإعلام فإن السبب يعود لعدم توافر المعدات التقنية والفنية اللازمة لجر الطائرة إلى مكان آخر، كما هو الحال في مطارات أخرى، حيث يستخدم الجرار لدفع الطائرة أو سحبها، كما تقتضي إجراءات السلامة.

وأظهر المقطع ذاته بعض المسافرين كانوا في المطار في تلك اللحظة، ومن بينهم بالتأكيد من صور اللقطات، وهم يضحكون سخرية على المشهد الغريب.