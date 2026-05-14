الهند.. عاصفة تقتل 90 شخصاً شمال البلاد
شفق نيوز- نيودلهي
قال مسؤول في ولاية أوتار براديش الهندية، يوم الخميس، إن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، مصحوبة بأمطار، وفقاً لما أوردت وكالة رويترز.
وأظهرت صور بثها التلفزيون أشجارا ولوحات إعلانية اقتلعتها رياح عاتية خلال العاصفة التي هبت أمس الأربعاء مما أدى إلى سقوط بعضها على السيارات وسط سحب من الغبار وأكوام الحطام على جوانب الطرق.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لقي نحو 89 شخصا حتفهم بسبب العاصفة والبرق والحوادث المرتبطة بالأمطار".
وذكر مسؤول إغاثة بالولاية لرويترز إن بعض الوفيات نجمت عن سقوط الأشجار وجدران المنازل، ولم يذكر تفاصيل عن جهود الإنقاذ.
وتشيع العواصف في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من آذار/ مارس إلى حزيران/يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء.