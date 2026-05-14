الهند.. عاصفة تقتل 90 شخصاً شمال البلاد

شفق نيوز- نيودلهي

قال مسؤول في ولاية أوتار براديش ​الهندية، يوم الخميس، إن ما يقرب ‌من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا ​بالسكان في الهند، مصحوبة ​بأمطار، وفقاً لما أوردت وكالة رويترز.

وأظهرت صور بثها التلفزيون أشجارا ولوحات إعلانية اقتلعتها رياح ​عاتية خلال العاصفة التي هبت ​أمس الأربعاء مما أدى إلى سقوط بعضها ‌على ⁠السيارات وسط سحب من الغبار وأكوام الحطام على جوانب الطرق.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف ​عن هويته "لقي ​نحو 89 ⁠شخصا حتفهم بسبب العاصفة والبرق والحوادث المرتبطة بالأمطار".

وذكر ​مسؤول إغاثة بالولاية لرويترز ​إن ⁠بعض الوفيات نجمت عن سقوط الأشجار وجدران المنازل، ولم يذكر تفاصيل ⁠عن ​جهود الإنقاذ.

وتشيع العواصف في هذه الولاية الشمالية ⁠خلال الموسم الحار من آذار/ مارس إلى حزيران/يونيو قبل ​أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء.