الهند.. شرطة يأكلون "سمبوسة" مُعدّة للوزير والتحقيقات تعتبره "عملاً ضد الحكومة"

شفق نيوز/ فتحت الشرطة الهندية تحقيقا بحق 5 من عناصرها يُشتبه في تناولهم معجنات سمبوسة كانت محضرة لتقديمها لمسؤول سياسي محلي، على ما أفادت تقارير إعلامية.

ووقع الحادث الشهر الماضي خلال زيارة قام بها الرئيس التنفيذي لولاية هيماشال براديش (شمال)، سوخافيندر سينغ سوخو، إلى المقر الإقليمي لإدارة التحقيقات الجنائية، الشرطة القضائية المحلية.

كان مضيفوه قد خططوا لتقديم السمبوسة للوزير، وهي تشكّل طعاما محببا لملايين الهنود.

لكن في ظروف تهدف التحقيقات إلى توضيحها، جرى التهام قطع السمبوسة المذكورة من جانب خمسة من عناصر الشرطة قبل أن تُعرض على الوزير.

وفي ظل التساؤلات عما إذا كان ما حصل خطأ بسيطا أم خطوة متعمدة، وصفت إدارة التحقيقات الجنائية الحادثة في تقرير لها بأنها "عمل موجه ضد الحكومة".

وأشارت الوثيقة التي نشرت مضمونها صحيفة "إيكونوميك تايمز" Economic Times إلى أن "هذا التقرير يلحظ أيضا أن الموظفين المعنيين تصرفوا بمبادرة منهم، وسط قلق من حصول خطأ متعمد".

وقالت صحيفة "إنديان إكسبريس" Indian Express إن عناصر الشرطة الخمسة تم استدعاؤهم من رؤسائهم لاستيضاح موقفهم مما حصل. وينبغي لهم المثول أمام رؤسائهم مع إمكان اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم.