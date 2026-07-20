الهند.. انفجار مصنع ألعاب نارية يخلف 9 قتلى و15 مصاباً

شفق نيوز- متابعة

أدى انفجار ضخم وقع داخل مصنع غير مرخص للألعاب النارية في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية إلى مصرع تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الانفجار، في منشأة كانت تُستخدم بصورة غير قانونية لتصنيع وتخزين الألعاب النارية؛ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وانهيار أجزاء من المبنى، فيما امتدت آثار الانفجار إلى المناطق المجاورة، متسببة في أضرار بمبانٍ ومحاصيل زراعية.

ودفعت السلطات بفرق الشرطة والإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث عملت على انتشال الضحايا وإسعاف المصابين، قبل نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المصنع كان يعمل دون ترخيص، بعدما أُلغيت رخصته في وقت سابق. وعلى إثر ذلك، أوقفت الشرطة مالك المنشأة، بينما تواصل البحث عن مشتبه بهم آخرين يُعتقد أنهم شاركوا في تشغيل المصنع المخالف.

وأكدت السلطات أنها ستوجّه اتهامات للمسؤولين عن المصنع بموجب قانون المتفجرات الهندي، في إطار التحقيقات الرامية إلى تحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المتورطين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا، معلنًا تخصيص مساعدات مالية لعائلات القتلى والمصابين.

وأعاد الحادث إلى الواجهة المخاطر المرتبطة بتشغيل مصانع الألعاب النارية غير المرخصة، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة على المنشآت التي تتعامل مع المواد المتفجرة وتعزيز إجراءات السلامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.