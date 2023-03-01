الهند الأولى عالميًا في قطع الإنترنت للعام الخامس على التوالي

شفق نيوز/ قالت جماعة "أكسس ناو" المعنية بالدفاع عن حق الوصول إلى الإنترنت، إن الهند وبفارق كبير أكثر بلد في العالم فرض انقطاعًا للإنترنت في 2022، لتتصدر البلاد القائمة للعام الخامس على التوالي.

وقالت الجماعة المناصرة للحقوق الرقمية والتي مقرها نيويورك في تقرير إن من بين 187 انقطاعًا للإنترنت رصدته حول العالم، حدث 84 في الهند، منها 49 انقطاعًا في الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير.

وأضاف التقرير أن "السلطات عرقلت الوصول إلى الإنترنت 49 مرة على الأقل في كشمير بسبب الاضطرابات السياسية والعنف هناك، بما في ذلك 16 أمرًا متتاليًا بفرض حظر لمدة ثلاثة أيام كاملة يشبه حظر التجوال في شهري يناير وفبراير 2022".

وتعد كشمير منذ فترة طويلة منطقة نزاع بين الهند وباكستان التي تطالب بالسيطرة على الإقليم بالكامل، لكنها لا تحكم سوى أجزاء منه فقط.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية في القائمة بعدما قطع الجيش الروسي الوصول إلى الإنترنت حوالي 22 مرة في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير شباط العام الماضي.

وقال التقرير إن الجيش الروسي قطع الإنترنت 22 مرة على الأقل، وأنه "اشترك في هجمات إلكترونية دمرت البنية التحتية للاتصالات هناك".

وتلت إيران أوكرانيا بعد أن قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت 18 مرة العام الماضي ردًا على احتجاجات مناهضة للحكومة.

واندلعت مظاهرات في جميع أنحاء إيران العام الماضي بعد مقتل الكردية مهسا أميني (22 عامًا) وهي رهن احتجاز الشرطة يوم 16 سبتمبر أيلول.

واعتقلت شرطة الأخلاق أميني في طهران لمخالفة قوانين الحجاب التي تلزم المرأة بتغطية شعرها وجسدها بالكامل، وتوفيت أميني وهي رهن اعتقال الشرطة.