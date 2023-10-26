الهجرة السويدية تقرر ترحيل سلوان موميكا إلى العراق

شفق نيوز / أعلنت مصلحة الهجرة السويدية، يوم الخميس، صدور قرار بسحب إقامة اللاجئ العراقي سلوان موميكا، المشهور بـ"حرق القرآن"، وترحيله من السويد إلى العراق، كما نقلت عنها قناة TV4 السويدية.

وذكر التلفزيون السويدي، أن مصلحة الهجرة لن تمدد تصريح إقامة موميكا الذي ينتهي في أبريل من العام المقبل، وسوف يتم سحب الحق في حصوله على حق اللجوء والحماية وسيتمّ ترحيله من السويد بعدها.

وجاء في مضمون القرار، أن مصلحة الهجرة قد تجد عوائق تنفيذ لهذا القرار -قرار الترحيل- في الوقت الحالي، ولذلك سوف يتم منح تصريح إقامة محدّد المدة لفترة تقارب 6 أشهر من 2023-10-25 إلى 2024-04-16، كما تمنح وثيقة السفر لنفس الفترة.

وقررت المصلحة منع موميكا من العودة للسويد لمدّة خمس سنوات، بعد تنفيذ قرار ترحيله.

من جانبه، قال اللاجئ العراقي سلوان موميكا، إنه مستعد للموت في السويد، وعزمه استئناف القرار"، مردفاً بالقول: "وصلتني الرسالة منذ نصف ساعة.. يريدون مني أن أغادر البلاد عندما تنتهي صلاحية تصريح إقامتي، وقالوا لي ابحث عن بلد يمكن أن يقبلك، وإلا فسيكون العراق".

وتابع موميكا: "لن أترك هذا البلد.. سأعيش وأموت في السويد، قرار وكالة الهجرة الآن يخاطر بحياتي، وسوف أستأنف.. أظن أن مصلحة الهجرة السويدية قد تعرضت لضغوط سياسية من دول أخرى".