النيل يبتلع عروسين بسيارة زفافهما في القاهرة

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن سيارة زفاف لعروسين سقطت في مياه نهر النيل ناحية الطريق الدائري في المعادي بالعاصمة القاهرة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن شهود عيان أن الحادث أسفر عن مصرع العروسين، وجار البحث عن مفقودين في المياه، منذ أمس الأحد.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، رفقة قوات الحماية المدنية للبحث عن جثامين أية أشخاص عقب انتشال جثتي العروسين.

وبيّنت الصور الأولى، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فرق الإنقاذ النهري وهي تبحث عن المفقودين وسط مياه النيل، وسط وجود أمني مكثف.