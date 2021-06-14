النيابة المصرية تصدر قراراً بشأن قضية رانيا يوسف ونزار الفارس

شفق نيوز/ أصدرت نيابة النزهة في مصر قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة المصرية رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس؛ وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.

وتقدم الإعلامي نزار الفارس بدعوى ضد رانيا يوسف، وطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه؛ بسبب "سبه وقذفه" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت الدعوى، التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة من "سب وقذف" وتشهير بحق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الدعوى أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، حسب صحيفة الدعوى.