النيابة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات

شفق نيوز/ طلبت النيابة العامة الفرنسية، بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد، سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكان المجرّد قد نفى أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية "لورا ب." أو أقام علاقة معها.

وقال المدعي العام، جان كريستوف موليه، في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات إن "لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب"، مطالباً أيضاً بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.

وروى النجم الغنائي المعروف في العالم العربي تفاصيل ما حصل عند لقائه الشابة في أكتوبر 2016، وتطابقت روايته في البداية مع رواية لورا ومفادها أن اللقاء بينهما حصل في ملهى ليلي فخم في العاصمة الفرنسية، ثم انتقلا إلى غرفته في الفندق.

ومن المقرر أن يتم إصدار الحكم في القضية في وقت لاحق من اليوم الجمعة.