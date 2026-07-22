النمسا.. تحويل منزل ولادة هتلر إلى مركز للشرطة

شفق نيوز- متابعة

بدأت السلطات النمساوية، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروع تحويل المنزل الذي وُلد فيه الزعيم النازي أدولف هتلر في بلدة براوناو آم إن، قرب الحدود مع ألمانيا، إلى مركز للشرطة، في خطوة تهدف إلى إنهاء استغلال الموقع من قبل النازيين الجدد.

وبحسب وكالة "رويترز"، يأتي المشروع بعد سنوات من الجدل بشأن المبنى، الذي كان مملوكاً للقطاع الخاص ويضم جمعية خيرية لذوي الإعاقة، قبل أن تستحوذ عليه الحكومة النمساوية قسراً عام 2017، وتقرر في عام 2019 إعادة تصميمه وتحويله إلى مقر أمني.

وقال رئيس قسم التاريخ في وزارة الداخلية النمساوية، ستيفان ملتسوخ، خلال جولة للصحفيين داخل المبنى، إن الهدف من المشروع هو "قطع أي صلة للمكان بأدولف هتلر وتجريده من الهالة التي أحاطت به".

وأشار إلى أن هتلر لم يعش في المنزل سوى بضعة أسابيع بعد ولادته عام 1889، قبل أن تنتقل عائلته إلى مكان آخر، لافتاً إلى أن المبنى كان قد تحول خلال الحقبة النازية إلى متحف فني.

ولا تزال صخرة تذكارية من معسكر الاعتقال "ماوتهاوزن" موضوعة أمام المبنى، تحمل عبارة "لا للفاشية مرة أخرى"، فيما أضيفت إلى واجهته لافتة جديدة تحمل كلمة "الشرطة".

وقال رئيس بلدية براوناو، يوهانس وايدباخر، إن سكان المدينة تقبلوا المشروع ويمكنهم التعايش معه، مشيراً إلى أن الحوادث المرتبطة بتردد الزوار على الموقع أصبحت "فردية" مقارنة بما كانت عليه في السابق.

وتحظر النمسا استخدام التحية النازية وسائر الرموز المرتبطة بالنظام النازي بموجب قوانينها النافذة.