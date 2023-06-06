النقد الدولي يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل

شفق نيوز/ حذرت المسؤولة الكبيرة في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، من مخاطر حدوث "اضطرابات كبيرة في أسواق العمل" ناجمة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودعت، في حديثها لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، صانعي السياسة إلى صياغة قواعد تحكم هذه التكنولوجيا الجديدة بسرعة.

وذكرت الصحيفة، أن غوبيناث، التي تعد المسؤولة الثانية في الصندوق، قالت إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي"، يمكن أن تعزز الإنتاجية والناتج الاقتصادي، لكنها حذرت من أن المخاطر "كبيرة جدا"، على حد قولها.

وقالت النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي للصحيفة: "هناك قدر هائل من عدم اليقين بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا، لكن لا يعني هذا أن لدينا متسعا من الوقت للانتظار والتفكير في السياسات التي سنطبقها في المستقبل".

وأضافت: "نحتاج إلى تحرك حكومات، ومؤسسات، وصانعي السياسات بسرعة على جميع الجبهات، ليس فقط من حيث التنظيم، لكن أيضا من حيث الاستعداد لاضطرابات كبيرة ربما في أسواق العمل".

وأوضحت الصحيفة أن تعليقات غوبيناث على الذكاء الاصطناعي تأتي في أعقاب التحذيرات بشأن إمكانية أن تؤدي هذه التكنولوجيا الجديدة إلى اضطرابات مجتمعية إذا فقد العمال وظائفهم بشكل جماعي.

وأكدت غوبيناث أن الأتمتة في التصنيع على مدى العقود الماضية كانت بمثابة إشارات تحذيرية، بعد أن توقع الاقتصاديون بشكل خاطئ أن أعدادا كبيرة من العمال المسرحين من خطوط إنتاج السيارات على سبيل المثال سيجدون فرصا أفضل في الصناعات الأخرى.

المصدر: الحرة