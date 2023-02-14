النشاط البشري يتسبب بها.. أربعة أنواع للزلازل والتكتونية أبرزها

شفق نيوز / يمكن أن تسبب الزلازل صدمة نفسية للمتضررين منها بسبب الخوف وما يتركه من آثار مدمرة، وهي تحدث الزلازل بسبب حركة الصفائح التكتونية، فهذه الصفائح عبارة عن أقسام من قشرة الأرض تتحرك، وعندما تحتك حواف الصفائح ببعضها البعض، يتم إطلاق الطاقة على شكل موجات زلزالية، ويمكن أن تحدث الزلازل في أي مكان على الأرض، لكنها أكثر شيوعاً في مناطق معينة حيث يكون النشاط التكتوني قوياً.

ما هي أنواع الزلازل؟

هناك أربعة أنواع رئيسية للزلازل وهي :

1-الزلازل التكتونية

تحدث الزلازل التكتونية عندما تتحرك فجأة صفائح كبيرة من القشرة الأرضية، مما يتسبب في إطلاق الطاقة على شكل موجات زلزالية. وعادةً ما تسبب هزات أرضية، وتعتبر أقوى وأخطر أنواع الزلازل في العالم وأكثرها ضرراً، ويمكن الشعور بها في مناطق واسعة.

2-الزلازل البركانية

الزلازل البركانية هي هزات تحدث عندما تتحرك الصخور والغازات المنصهرة تحت الأرض. يمكن أن تحدث هذه الزلازل بسبب ثوران بركاني، أو يمكن أن تكون مقدمة لحدوثها. يمكن أن تتراوح شدتها من بالكاد محسوسة إلى قوية للغاية. غالباً ما تتسبب الزلازل المرتبطة بالبراكين في أضرار جسيمة للهياكل القريبة ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انهيارات أرضية أو تدفقات طينية.

3-زلزال الانفجار

الانفجار الزلزالي هو حدث يهتز فيه سطح الأرض ويرتجف وينتج عن انفجارات نووية أي من الإنسان حين يتم إجراء تجارب نووية.

4-زلزال الانهيار

زلزال الانهيار الأرضي هو ظاهرة جيولوجية تتحرك فيها كتلة من الصخور أو الأرض أو الحطام بسرعة أسفل منحدر جبل أو تل بسبب الجاذبية. يمكن أن يحدث هذا بسبب الأمطار الغزيرة أو النشاط الزلزالي أو حتى النشاط البشري. يمكن أن يكون في غاية الخطورة ويسبب تدمير الممتلكات والأرواح.

ما الآثار التي تسببها الزلازل؟

تسبب الزلازل العديد من الأضرار المادية وخسائر بشرية وتترك العديد من التأثيرات التي سنتعرف عليها خلال ما يلي:

● يمكن أن تسبب دماراً هائلاً في فترة زمنية قصيرة جداً، بما في ذلك تدمير المباني والبنية التحتية.

● يمكن أن تتسبب في حدوث موجات مدمرة من موجات المد، والانهيارات الأرضية، والانهيارات الجليدية التي يمكن أن تسبب المزيد من الأضرار والخسائر.

● يمكن أن تخلق شروخاً ضخمة في الأرض، والتي يمكن أن تكون خطرة على الناس الذين يعيشون في الجوار.

● بالإضافة إلى الدمار المادي الذي تسببه الزلازل، هناك أيضاً احتمال كبير لتعطل الخدمات مثل الكهرباء وإمدادات المياه وشبكات الاتصالات.

● يمكن أن تسبب الزلازل صدمة نفسية للمتضررين منها بسبب الخوف وما يتركه من آثار مدمرة.

ما أسباب حدوث الزلازل؟

يمكن أن تحدث الزلازل في أي مكان في العالم، ولكن من المرجح أن تحدث على طول حواف الصفائح التكتونية. وتعتبر الزلازل من الكوارث الطبيعية التي تحدث لعدة أسباب سنتعرف عليها خلال ما يلي:

● الصفائح التكتونية: تعد الصفائح التكتونية أحد الأسباب الرئيسية للزلازل. ويحدث من خلال تحرك صفيحتان عندما تصطدما من قشرة الأرض أو تبتعدان عن بعضهما البعض، فقد يتسببان في حدوث احتكاك قد يتسبب في حدوث نشاط زلزالي.

● النشاط البركاني: يمكن أن تحدث الزلازل أيضاً بسبب الانفجارات البركانية عندما تطلق كميات كبيرة من الطاقة وتشق الصخور المنصهرة طريقها عبر قشرة الأرض وتخرج من البراكين مما يخلق موجات زلزالية.

● الانهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية: يمكن أن تؤدي الانهيارات الأرضية إلى حدوث زلازل عندما تنزلق مساحات كبيرة من الأرض فجأة إلى أسفل المنحدر بسبب وفرة المياه أو عدم الاستقرار في الأرض. كما تحدث الزلازل أيضاً بسبب الانهيارات الجليدية التي يمكن أن تخلق موجات زلزالية.

● الأنشطة البشرية: من المعروف أن الأنشطة البشرية مثل التعدين وبناء السدود والتنقيب عن النفط والغاز تسبب الزلازل في بعض المناطق.

الزلازل؟

يتم تسجيل الزلازل بواسطة أجهزة قياس الزلازل، والتي تقيس حركة الأرض التي تسببها الموجات الزلزالية. تكتشف أجهزة قياس الزلازل الاهتزازات في الأرض وتسجيلها كبيانات يمكن استخدامها لتحليل حجم الزلزال ومركزه.

كيف يقيس العلماء حجم الزلازل؟

يقيس العلماء حجم الزلزال باستخدام مقياس ريختر. مقياس ريختر هو مقياس لوغاريتمي يقيس الطاقة المنبعثة من الزلزال في مصدره. يعتمد على تسجيلات حركة الأرض المأخوذة من أجهزة قياس الزلازل. يستخدم العلماء هذه البيانات لحساب حجم الزلزال.