النرويج.. العثور على حوت "تجسسي" نافقاً

شفق نيوز/ أعلنت هيئة البث العامة النرويجية "أن آر كي"، يوم الأحد، العثور على حوت أبيض من نوع "بيلوغا" نافقاً، ومثبتاً عليه حزام، مما أثار شائعات بشأن احتمال كونه يتجسس لصالح روسيا.

وذكرت الهيئة النرويجية أن والداً وابنه كانا يقومان بالصيد عثرا على جسد الحوت طافياً في خليج ريسافيكا جنوب النرويج، أمس السبت.

ورفع الحوت "هفالديمير"، الذي يتكون اسمه من مقطعين، الأول مأخوذ من الكلمة النرويجية "هفال" وتعني حوت، والثاني هو الاسم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الماء باستخدام رافعة ونقله إلى ميناء قريب حيث سيقوم الخبراء بفحصه.

وقال عالم الأحياء البحرية سيباستيان ستراند لمحطة "أن آر كي": إنه "للأسف، عثرنا على هفالديمير طافياً في البحر. لقد نفق، لكن لم يتضح على الفور سبب نفوقه"، مضيفاً أنه لم تظهر على الحيوان إصابات خارجية كبيرة.

وأشار ستراند، الذي راقب مغامرات "هفالديمير" على مدى السنوات الثلاث الماضية لصالح منظمة "مارين مايند"، غير الهادفة للربح التي يقع مقرها في النرويج، إلى أنه تأثر بشدة بنفوق الحوت المفاجئ.

وتابع "الأمر فظيع بالتأكيد. كان يبدو في حالة جيدة حتى يوم الجمعة. لذا كل ما علينا هو أن نكتشف ما قد حدث هنا".

وكان صيادون رصدوا الحوت، الذي يبلغ طوله 4.2 متر ووزنه 1225 كيلوغراماً، لأول مرة بالقرب من جزيرة إنغويا الشمالية، في مكان ليس بعيداً عن مدينة هامرفست في القطب الشمالي، في نيسان/ أبريل 2019 وكان مثبتاً عليه حزام، وما يبدو أنه حامل لكاميرا صغيرة وعروة معدنية مكتوب عليها "معدات سانت بطرسبرغ".

وأثار هذا الأمر مزاعم بأن حوت البيلوغا كان "حوتاً تجسسياً".

وقال خبراء إن من المعروف أن البحرية الروسية تدرب الحيتان لأغراض عسكرية.