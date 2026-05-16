النجف يخطف تعادلاً قاتلاً أمام زاخو في دوري نجوم العراق

خطف نادي النجف نقطة ثمينة من مضيفه زاخو بعد تعادلهما بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب زاخو الدولي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله اللاعب حسن رائد في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق النجف من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعدما سجل اللاعب وليمار كروز هدف التعديل عند الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد لاعب زاخو أسو رستم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع زاخو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع النجف رصيده إلى 19 نقطة بالمركز التاسع عشر.